Sergio Peña niega acusaciones tras escándalo por presunta violación sexual: “Mi total respeto hacia la persona denunciante”

Un escándalo mediático sacude al fútbol peruano luego de que se conociera una denuncia por presunta violación sexual que involucra a los futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Ante la gravedad de las acusaciones, Peña decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales para rechazar cualquier vínculo con los hechos denunciados.

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general, el volante peruano explicó que se vio en la obligación de hablar para evitar especulaciones que afecten su honorabilidad y carrera profesional, en medio de versiones que han circulado en distintos espacios informativos.

En el documento, Sergio Peña negó de manera tajante cualquier participación en los hechos delictivos mencionados en la denuncia, y aseguró ser consciente de la gravedad del caso. Asimismo, expresó su respeto y empatía hacia la persona denunciante.

“Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante”, se lee el comunicado.

A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

El futbolista también afirmó que serán las autoridades competentes las encargadas de investigar y esclarecer lo ocurrido, y manifestó su confianza en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar mayores daños a los involucrados.

Finalmente, Sergio Peña aseguró que “estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”.