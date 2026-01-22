¡No van más! Alianza Lima separa indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Alianza Lima adoptó una medida institucional frente a la delicada situación que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. De acuerdo con información difundida por fuentes periodísticas, el club blanquiazul decidió separar de manera indefinida a los tres futbolistas del plantel profesional, mientras se desarrollan las investigaciones por una grave denuncia presentada en el extranjero.

La decisión se produce luego de que se conociera que los jugadores fueron denunciados por una presunta agresión sexual ocurrida durante la pretemporada del equipo en Montevideo, Uruguay, en un hecho que actualmente es materia de investigación judicial. La acusación fue formalizada ante la justicia argentina por una joven de 22 años, y el proceso se encuentra en etapa preliminar, sin que exista, por ahora, una resolución judicial.

Medida preventiva de Alianza Lima ante investigación en curso

Según las versiones difundidas, la separación de Zambrano, Trauco y Peña responde a una acción preventiva interna, adoptada por la institución mientras se esclarecen los hechos. Esta medida no implica una sanción definitiva ni un pronunciamiento sobre responsabilidades penales, sino que busca resguardar al club en medio de un caso de alta sensibilidad pública y legal. Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

El caso ha generado un fuerte impacto tanto en el entorno deportivo como en la opinión pública, considerando la trayectoria de los futbolistas y su vínculo con la selección peruana. En ese contexto, el club optó por mantenerlos al margen de toda actividad institucional hasta que las autoridades judiciales determinen el curso del proceso. La situación contractual y deportiva de los jugadores quedará supeditada al avance de la investigación y a una eventual comunicación formal de la dirigencia blanquiazul.