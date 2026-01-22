Jorge Luna se suma a la Liga 1 como auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca

El comediante respalda a un subcampeón nacional y a un club recién ascendido mediante su emprendimiento digital.

El ecosistema del fútbol profesional peruano sigue atrayendo a nuevos actores del ámbito empresarial y digital. FC Cajamarca y Cusco FC confirmaron la incorporación de Jorge Luna como auspiciador oficial para la temporada en curso, a través de su marca No Hay Sin Suerte, fortaleciendo así sus respectivos proyectos deportivos dentro de la Liga 1.

El convenio incluye la visibilidad del patrocinio en las camisetas oficiales, presencia en los estadios y acciones promocionales durante el campeonato, en un escenario donde los clubes buscan diversificar sus ingresos y consolidar su relación con los hinchas. La alianza refleja una tendencia creciente de inversiones privadas vinculadas a figuras mediáticas que apuestan por el fútbol nacional.

Cusco FC y FC Cajamarca, dos realidades distintas en la Liga 1

Cusco FC atraviesa una etapa destacada tras cerrar la temporada 2025 como subcampeón nacional, resultado que le permitió asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026. El club imperial se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del torneo local, respaldado por un proyecto deportivo sostenido en los últimos años.

En contraste, FC Cajamarca afronta el desafío de su estreno en la máxima categoría luego de lograr el ascenso a la Liga 1. El apoyo del nuevo auspiciador llega en un momento clave para la institución, que busca estabilidad deportiva y un rendimiento que le permita mantenerse en la élite del fútbol peruano desde su primera temporada.

La incursión de Jorge Luna como patrocinador de ambos clubes marca su ingreso formal al circuito comercial de la Liga 1, aunque su vínculo con el fútbol no es nuevo. En enero de 2025, el comediante y empresario asumió la gestión del Club Domingo Dianderas de Chincha, con la meta de impulsar su crecimiento deportivo y proyectarlo hacia la máxima división.