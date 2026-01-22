UEFA Champions League: Zona de repechaje al rojo vivo en Europa

La fase de liga de la UEFA Champions League entra en su tramo decisivo y la clasificación comienza a marcardiferencias concretas entre los aspirantes al título y los equipos que luchan por seguir con vida. Arsenal se mantiene en la cima con una campaña perfecta tras siete partidos, un rendimiento que lo coloca como el conjunto más sólido del certamen. Bayern Múnich y Real Madrid completan el podio, confirmando el dominio de los clubes históricos en esta nueva etapa del torneo.

Por detrás del líder, la competencia es intensa. Liverpool, Tottenham y Paris Saint-Germain se mantienen en puestos expectantes, mientras que otros equipos de peso como Barcelona, Chelsea, Manchester City y Atlético de Madrid ocupan la zona media, donde cualquier tropiezo puede costar caro. La igualdad en puntos y diferencias de gol ajustadas convierten cada jornada en determinante.

Así se divide la tabla en el nuevo formato de la Champions

El actual formato establece tres escenarios claros. Los ocho primeros de la tabla general clasifican directamente a los octavos de final. Los clubes que finalizan del puesto 9 al 24 deberán disputar un repechaje (playoff) a doble partido para definir a los ocho equipos restantes que accederán a octavos. Finalmente, quienes terminen del puesto 25 al 36 quedan eliminados, sin acceso a rondas posteriores.

Este sistema ha elevado la tensión competitiva, ya que no solo importa ganar, sino hacerlo con buena diferencia de goles. Equipos como Sporting CP, Inter, Juventus y Borussia Dortmund aún se mueven dentro de la franja del repechaje, mientras que clubes tradicionales como Napoli, Benfica y Ajax aparecen en zona de eliminación, obligados a una reacción inmediata.

Tabla general tras siete jornadas

Clasificación directa a octavos (puestos 1 al 8):

Arsenal – 21 pts Bayern Múnich – 18 pts Real Madrid – 15 pts Liverpool – 15 pts Tottenham – 14 pts Paris Saint-Germain – 13 pts Newcastle – 13 pts Chelsea – 13 pts

Zona de repechaje (puestos 9 al 24):

Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Marseille, Bayer Leverkusen, Monaco, PSV y Athletic Club.

Zona de eliminación (puestos 25 al 36):

Olympiacos, Napoli, Copenhague, Club Brugge, Bodø/Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Villarreal.