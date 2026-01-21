Liga1 Te Apuesto 2026 permitirá a los clubes registrar hasta siete futbolistas extranjeros

La Liga1 Te Apuesto 2026 ya cuenta con Reglamento oficial, en el que se confirma que los clubes del fútbol peruano podrán registrar hasta siete futbolistas extranjeros, quienes además podrán jugar en simultáneo durante los partidos. La medida fue adoptada tras una decisión del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se formalizó luego de más de una semana de debate.

Según el documento, el primer periodo de inscripción se extenderá hasta el 15 de marzo, mientras que en el segundo periodo —del 1 de julio al 11 de agosto— se permitirá la sustitución de hasta dos jugadores extranjeros previamente inscritos, siempre que el club presente ante la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF la resolución contractual correspondiente, ya sea por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada.

El Reglamento también precisa que, si un futbolista extranjero obtiene la nacionalidad peruana durante la temporada, seguirá ocupando plaza de foráneo, sin liberar cupo adicional para el club. Este punto fue incluido para evitar interpretaciones que alteren el equilibrio en el número de extranjeros por plantel.

INICIO DE LA LIGA1 TE APUESTO 2026

La Liga1 Te Apuesto 2026 comenzará el viernes 30 de enero y contará con 18 equipos, que competirán bajo el formato de todos contra todos en el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Posteriormente, se disputarán los play-offs, instancia a la que accederán los ganadores de ambos torneos cortos —siempre que terminen entre los siete primeros del acumulado— y los dos mejores equipos de la Tabla Acumulada, para definir al campeón nacional o, de ser el caso, al subcampeón, que obtendrá un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.