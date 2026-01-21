Champions League: Barcelona goleó 4-2 a Slavia Praga y buscará su pase a octavos enfrentando a Marcos López

El cuadro azulgrana remontó un partido clave y llega a la jornada final con opciones de clasificar a los octavos de final si le gana al Copenhague de Marcos López.

Barcelona venció 4-2 al Slavia Praga en un duelo decisivo por la fase liga de la Champions League y mantiene vivas sus opciones de acceder a los octavos de final. El conjunto local sorprendió en el inicio del encuentro y abrió el marcador a los 10 minutos, cuando Kusej aprovechó un tiro de esquina para empujar el balón al fondo del arco.

La reacción azulgrana llegó antes del descanso con una gran actuación de Fermín López, quien marcó a los 34’ y 42’ para darle vuelta al resultado. Sin embargo, cuando parecía que el Barça se iba al entretiempo con ventaja, un gol en propia puerta de Robert Lewandowski a los 44’ volvió a igualar el marcador.

En el complemento, el equipo catalán se adueñó del control del juego y fue superior en todas sus líneas. A los 63’, Dani Olmo anotó un golazo desde fuera del área para poner el 3-2, mientras que Lewandowski se reivindicó a los 70’ al marcar el cuarto tanto y prácticamente sentenciar el encuentro.

CONTRA MARCOS LÓPEZ

Con esta victoria, Barcelona sumó 13 puntos y se ubica en la novena posición de la fase liga, fuera de la clasificación directa a octavos por diferencia de goles. En tanto, Slavia Praga quedó con 3 unidades en el puesto 34 y sin opciones de avanzar. En la última jornada, el cuadro culé recibirá al Copenhague de Marcos López, mientras que el elenco checo visitará a Pafos, en partidos programados para el miércoles 28 a las 3:00 p. m.