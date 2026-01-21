Javier Mascherano elogia a Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: “Es un equipo importante de Sudamérica”

El técnico del Inter Miami destacó la jerarquía del club blanquiazul y valoró el regreso de su equipo al Perú para enfrentar a los íntimos en la Noche Blanquiazul.

A pocos días de la Noche Blanquiazul 2026, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, resaltó la importancia de Alianza Lima y expresó su entusiasmo por volver a jugar en el Perú. El estratega argentino consideró que el club íntimo es un rival de alto nivel y subrayó que el encuentro servirá como una prueba clave dentro de la gira internacional del conjunto estadounidense.

Mascherano explicó que enfrentar a equipos sudamericanos forma parte del objetivo deportivo del Inter Miami en esta pretemporada. “No es solo enfrentar a Alianza Lima. Son equipos que compiten en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y para nuestra preparación es importante poder medirnos con ellos”, afirmó el técnico, quien también recordó el duelo ante Universitario disputado el año pasado en Lima.

El entrenador reveló que su comando técnico ha seguido de cerca el desempeño reciente de Alianza Lima, especialmente durante la Serie Río de La Plata y los amistosos internacionales. En ese sentido, destacó la llegada del nuevo técnico Pablo Guede y la presencia de jugadores de experiencia y jerarquía en el plantel blanquiazul, factores que elevan la exigencia del compromiso.

A GUSTO EN EL PERÚ

Esta será la segunda presentación del Inter Miami en territorio peruano, una experiencia que Mascherano recordó con agrado. “Alianza Lima es un equipo muy importante, no solo en Perú sino también en Sudamérica. Es lindo poder viajar otra vez al país, ya lo hicimos el año pasado y recibimos el cariño de la gente”, señaló. El partido se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.