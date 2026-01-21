Lanzan campaña “Fútbol sin Violencia” para vivir fiesta deportiva en presentaciones de Alianza Lima y Universitario el 24 de enero

Con el objetivo de sensibilizar a los hinchas y promover una cultura de respeto y tolerancia dentro y fuera de los estadios, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) lanzó la campaña “Fútbol sin Violencia”, en el marco de la fiesta deportiva que todos esperan para el próximo 24 de enero, con la realización de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, eventos internacionales de presentación de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente

El inicio de esta campaña fue encabezado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, junto a representantes de Universitario de Deportes y Alianza Lima, así como autoridades del Gobierno, quienes articulan acciones conjuntas para el desarrollo de esta campaña.

También estuvieron presentes los exfutbolistas José Luis Carranza y José Soto, leyendas del fútbol peruano que se suman como referentes deportivos y voceros del mensaje de convivencia pacífica dentro y fuera de los estadios.

Acta de compromiso

Previamente, tuvo lugar una reunión de trabajo en la que se suscribió un acta de compromiso para el desarrollo de medidas de prevención y seguridad, en el marco de los espectáculos públicos programados para este fin de semana. En la cita participaron el representante del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan Asmat; la directora general Gobierno Interior, Carolina Velasco; la Secretaria Nacional de la Juventud, Violeta Beas; así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Cultura.

Por parte de los clubes, participaron, en representación de Alianza Lima, su administrador, Fernando Cabada, junto a José Soto; mientras que, por Universitario de Deportes, estuvo presente José Luis Carranza.

Como parte de las acciones contempladas en el acta de compromiso, los clubes difundirán a través de sus redes sociales mensajes de “No a la violencia en los espectáculos deportivos”, “No al racismo” y “No a la discriminación”. Igualmente, se comprometen a coadyuvar con el orden público aumentando personal de seguridad privada, tanto en los exteriores como en los interiores de sus respectivos estadios.

La Dirección General de Gobierno Interior se comprometió a dar las orientaciones a los clubes que requieran conocer sobre los requisitos para la expedición de garantías de orden público para la realización de espectáculos deportivos.

Precedente en prevención y seguridad

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, destacó la importancia de articular esfuerzos para la prevención y seguridad en torno a los partidos que sostendrán los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes. “Todos tenemos la oportunidad de dejar un precedente que antes no se ha dado”, indicó.

Finalmente, el Instituto Peruano del Deporte, a través de la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), reafirmó, a través del acta suscrita hoy, su compromiso de capacitar sobre temas de seguridad deportiva a los clubes que lo requieran.