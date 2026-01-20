Gianfranco Chávez sobre su nueva posición como volante: “Nunca jugué ahí”

El defensor es una de las sorpresas de Alianza Lima en la pretemporada 2026 al ser utilizado como mediocampista central por el técnico Pablo Guede.

Gianfranco Chávez se ha convertido en una de las principales novedades de Alianza Lima durante la pretemporada 2026, luego de que el entrenador Pablo Guede decidiera utilizarlo como volante central, pese a que su posición natural es la de defensor. El futbolista reconoció que se trata de un desafío inédito en su carrera y que aún se encuentra en pleno proceso de aprendizaje.

“Estoy muy motivado y entusiasmado. Es una nueva posición donde me está usando el profe, recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’ y nunca había jugado ahí”, señaló Chávez, quien aseguró que afronta este reto con la mejor disposición y con el objetivo de rendir al máximo para el equipo blanquiazul.

El excapitán de Sporting Cristal destacó que el apoyo de sus compañeros ha sido clave para adaptarse al mediocampo. En especial, resaltó la ayuda de los volantes del plantel, quienes le han brindado indicaciones constantes para mejorar su ubicación, marca y asociación en el juego.

COMO VOLANTE CENTRAL

En cuanto a la preparación del equipo, Chávez afirmó que esta es la pretemporada más exigente que le ha tocado vivir. Alianza Lima regresó al país tras disputar la Serie Río de La Plata en Uruguay, donde cerró su participación con una victoria ante Colo Colo, encuentro en el que nuevamente fue utilizado como volante central.