Real Madrid aplastó 6-1 a Mónaco por la fecha 7 de la Champions League

Con Mbappé y Vinícius como figuras, el cuadro blanco firmó su triunfo más holgado de la presente temporada y quedó cerca de la clasificación directa a octavos.

El Real Madrid firmó una goleada contundente al vencer por 6-1 al Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, por la séptima jornada de la Champions League. El equipo blanco fue ampliamente superior y tuvo en Kylian Mbappé a su principal figura, autor de dos goles frente al club donde inició su carrera profesional.

Tras un inicio de partido marcado por la expectativa del público, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa impuso condiciones rápidamente. Mbappé abrió el marcador y sentenció el duelo en menos de media hora, alcanzando once goles en la presente edición del torneo continental. El delantero francés no tuvo piedad con su exequipo y volvió a demostrar su jerarquía en noches europeas.

Vinícius Jr. también fue protagonista al participar directamente en varias anotaciones, con dos asistencias y un gol de gran factura. El brasileño, que venía siendo cuestionado por la afición, se ganó nuevamente el respaldo del Bernabéu con una actuación decisiva, aprovechando los espacios que dejó un Mónaco frágil en defensa.

SUEÑA CON LA CLASIFICACIÓN

En el complemento, el Real Madrid amplió la diferencia con un autogol de Kehrer y tantos de Mastantuono, Vinícius y Jude Bellingham, cerrando una noche perfecta pese al gol del descuento visitante. Con este resultado, el cuadro merengue dio un paso clave para asegurar su lugar entre los ocho primeros de la liguilla y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.