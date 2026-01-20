Pedro Gallese debutó con derrota: Deportivo Cali cayó 1-0 por la liga colombiana

El arquero peruano no pudo evitar la caída ante Jaguares de Córdoba en la primera fecha del Apertura 2026 de la Primera A de Colombia.

Pedro Gallese tuvo un debut amargo con la camiseta del Deportivo Cali, luego de que su equipo cayera por 1-0 ante Jaguares de Córdoba en condición de visitante. El encuentro correspondió a la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la liga colombiana y marcó el estreno oficial del guardameta nacional en el fútbol cafetero.

El único gol del partido llegó a los 70 minutos por intermedio de Cristian Marcelo Álvarez, quien sacó un potente remate desde fuera del área que fue imposible de atajar para Gallese. El disparo se dirigió al palo izquierdo del arco defendido por el peruano, que pese a su estirada no pudo evitar la caída de su valla.

Gallese, quien dejó el Orlando City de la MLS para fichar esta temporada por el Deportivo Cali, mostró seguridad durante varios pasajes del encuentro, aunque el esfuerzo no fue suficiente para rescatar un resultado positivo. El exarquero de Alianza Lima, Juan Aurich y San Martín fue titular y disputó los 90 minutos.

SE VIENE MEDELLÍN

El conjunto dirigido por Alberto Gamero buscará recuperarse rápidamente cuando reciba a Independiente Medellín el sábado 24 de enero, en la segunda fecha del torneo. Cabe recordar que, tras confirmarse su llegada al club caleño, Gallese señaló que lo motivó el proyecto deportivo y el deseo de aportar en el resurgir de uno de los equipos históricos del fútbol colombiano.