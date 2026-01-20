Universitario venció 3-2 a Melgar y quedó listo para la Noche Crema 2026

Universitario de Deportes afinó detalles para la Noche Crema 2026 luego de imponerse por un marcador global de 3-2 a Melgar de Arequipa en un amistoso de pretemporada disputado a puertas cerradas en el Estadio Monumental. El conjunto dirigido por Javier Rabanal dejó buenas sensaciones y mostró variantes de cara a su presentación oficial ante su hinchada.

El cuadro crema y el equipo rojinegro acordaron disputar dos partidos de preparación, divididos en cuatro tiempos de 30 minutos, como parte de su planificación para la temporada 2026. En el primer encuentro, Universitario sacó ventaja con un triunfo 3-1, mientras que en el segundo duelo Melgar se quedó con la victoria por 1-0, resultado que cerró la serie con ventaja mínima para los locales.

En el primer cotejo, Universitario alineó a sus habituales titulares y mostró mayor solidez ofensiva. Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores marcaron los goles del triunfo, siendo Concha la gran figura tras anotar un golazo que fue destacado por el comando técnico. Melgar descontó, pero no logró equilibrar el trámite del partido.

Para el segundo amistoso, Rabanal apostó por varios juveniles, lo que permitió observar alternativas pensando en el recambio del plantel. En ese encuentro, Melgar se impuso por 1-0 con gol de Jhonny Vidales, resultado que no alteró el balance positivo para los cremas en el global del amistoso de pretemporada.

UNIVERSITARIO Y SU DEBUT ANTE LA ‘U’ DE CHILE

Universitario se alista ahora para la Noche Crema, donde enfrentará a Universidad de Chile este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon. El encuentro se disputará a las 20:00 horas, en una jornada donde el club presentará oficialmente a su plantel 2026 y marcará el debut de Javier Rabanal ante su público, con la expectativa de iniciar el año con un triunfo.