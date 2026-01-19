Jhilmar Lora fue presentado en Novorizontino: “Vengo para ascender al Brasileirao”

El lateral peruano inicia su primera experiencia en el fútbol extranjero tras dejar Sporting Cristal y se ilusiona con llevar al club paulista a la máxima categoría.

Jhilmar Lora fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Novorizontino, equipo que milita en la Serie B del fútbol brasileño. El defensor peruano llega procedente de Sporting Cristal y afronta su primera experiencia internacional con el claro objetivo de lograr el ascenso al Brasileirao, meta que el club ha estado cerca de alcanzar en temporadas anteriores.

Durante su presentación ante la prensa local, Lora se mostró agradecido por el recibimiento y reconoció que todavía se encuentra en proceso de adaptación. “He llegado a un club muy lindo y la gente me ha recibido de una manera que no me imaginaba. Prometo aprender poco a poco el portugués”, señaló el futbolista, quien ya viene realizando la pretemporada junto a sus nuevos compañeros.

El exjugador celeste destacó que, tras los primeros entrenamientos, se siente cada vez más cómodo y enfocado en los retos inmediatos. “La meta es hacer un buen Torneo Paulista y luego buscar el ascenso, que en años anteriores estuvo muy cerca”, indicó, subrayando la ambición del plantel para la temporada 2026.

CON EL OBJETIVO CLARO

Finalmente, Lora comparó la Liga1 peruana con la segunda división brasileña y remarcó la exigencia física como la principal diferencia. “La intensidad es mayor, pero sé que me voy a ir adaptando. Vengo con el objetivo claro de ascender al Brasileirao”, afirmó el lateral derecho, quien con Sporting Cristal disputó más de 150 partidos y fue parte del título nacional conseguido en 2020.