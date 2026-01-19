Universitario quedó atrás: Sebastián Britos debutó en Peñarol y se lució con gran atajada ante River Plate

El exarquero de Universitario tuvo su primer partido con el cuadro ‘carbonero’ en un amistoso internacional y destacó con una intervención clave pese a la derrota por penales.

Sebastián Britos ya dejó atrás su etapa en Universitario de Deportes y comenzó oficialmente su nuevo desafío en el fútbol uruguayo. El arquero uruguayo, bicampeón de la Liga1 Te Apuesto con el club crema, debutó con la camiseta de Peñarol en un amistoso internacional frente a River Plate de Argentina.

El encuentro, disputado el último sábado en el Campus Municipal de Maldonado, terminó igualado sin goles en los 90 minutos. Sin embargo, Britos fue protagonista en el tramo final del partido al realizar una gran atajada que evitó el tanto del conjunto ‘millonario’, mostrando seguridad bajo los tres palos en su primera presentación con el elenco dirigido por Diego Aguirre.

La acción más destacada del exguardameta de Universitario se produjo a los 78 minutos, cuando Ian Subiabre desbordó por el sector derecho y remató dentro del área chica. Britos reaccionó con reflejos felinos y desvió el balón al tiro de esquina, recibiendo el reconocimiento de sus compañeros y del público presente.

PELEARÁ LA TITULARIDAD

Tras el empate, el partido se definió por penales, instancia en la que River Plate se impuso por 4-2. Al término del encuentro, Britos se mostró satisfecho por su debut y señaló que su objetivo en Peñarol es pelear por la titularidad. “Mi intención aquí es jugar y no llenar un lugar solamente”, declaró el arquero uruguayo, quien inicia una nueva etapa en su carrera profesional.