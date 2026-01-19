Lisandro Alzugaray llegó al Perú para sumarse a la pretemporada de Universitario

El futbolista argentino arribó a Lima este lunes y desde el martes se pondrá a disposición del comando técnico con la mira puesta en la Noche Crema 2026.

Una buena noticia. Lisandro Alzugaray ya se encuentra en el Perú para incorporarse a los trabajos de pretemporada de Universitario de Deportes. El futbolista argentino de 35 años arribó a Lima acompañado de su familia y fue recibido por representantes del club crema en el Aeropuerto Jorge Chávez, antes de integrarse al plantel que dirige Javier Rabanal.

El experimentado mediapunta es uno de los refuerzos que más expectativa ha generado entre los hinchas merengues, luego de su destacado paso por LDU Quito, donde consiguió títulos continentales y fue protagonista en torneos internacionales. Desde este martes, Alzugaray entrenará con el equipo en Campo Mar, enfocándose en alcanzar su mejor forma física.

Universitario utilizó uno de sus cupos de extranjeros para concretar la llegada del argentino, quien reforzará el frente de ataque gracias a su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse como extremo, mediapunta o volante ofensivo. En la temporada 2025 disputó 51 partidos, marcó nueve goles y dio cuatro asistencias en torneos locales, además de anotar cinco goles en la Copa Libertadores.

EXPERIENCIA Y JERARQUÍA

Si bien Alzugaray no estará presente en el amistoso ante Melgar, el comando técnico espera que tenga minutos en el duelo frente a Universidad de Chile por la Noche Crema 2026. El argentino, formado en Lanús y con trayectoria en Argentina, Bolivia, Ecuador y Arabia Saudita, buscará aportar experiencia y jerarquía a un Universitario que apunta alto en la próxima temporada.