¿Se cae el pase de César Inga al Kansas City? Watford también quiere al jugador de Universitario

La negociación con el club de la MLS dio un giro inesperado y ahora el Watford de Inglaterra aparece como una alternativa concreta para el jugador de Universitario.

El futuro de César Inga en el fútbol del extranjero aún no está definido. Cuando todo parecía encaminado para que el futbolista de Universitario emigre al Sporting Kansas City de la Major League Soccer, en las últimas horas la operación se complicó y el traspaso dejó de estar asegurado por temas netamente contractuales.

Si bien existía un acuerdo inicial tanto con el jugador como entre clubes, la mejora de la oferta económica modificó las condiciones de contrato para Inga, lo que llevó a que el futbolista y su representante evalúen con mayor detenimiento el nuevo escenario. La intención del jugador es clara: salir al exterior en el corto plazo.

En ese contexto apareció con fuerza el interés del Watford, club que milita en la Championship inglesa. La propuesta del conjunto británico no solo cumple con las expectativas de Universitario, sino que además compite directamente con la opción de la MLS en términos económicos, elevando la tensión en una negociación que aún no tiene desenlace.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

El monto de la transferencia, tanto desde Inglaterra como desde Estados Unidos, bordea los dos millones de dólares. De concretarse la venta, Universitario de Deportes aseguraría más de un millón gracias al 60% del pase que posee, mientras que el porcentaje restante se repartiría entre ADT, el futbolista y su entorno.