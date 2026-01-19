¡De Brasil a la Liga 1!: Miguel Silveira será nuevo jugador de Universitario

El volante de 22 años llegará al club crema por una temporada y se convertirá en el quinto refuerzo extranjero para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con miras a la temporada 2026. Se pudo conocer que el club crema llegó a un acuerdo para la incorporación del volante brasileño Miguel Silveira Dos Santos, quien firmará contrato por una temporada con el vigente tricampeón del fútbol peruano.

De acuerdo con información de RPP, el mediocampista de 22 años se sumará al equipo con el objetivo de disputar la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores de América. En tienda merengue consideran que se trata de una apuesta a futuro, por su juventud, proyección y experiencia internacional.

Con este fichaje, Universitario de Deportes suma su quinto refuerzo extranjero para la temporada 2026, tras las llegadas de Caín Fara, Héctor Fértoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray, fortaleciendo un plantel que apunta a ser protagonista tanto en el torneo local como en el plano continental.

JUGÓ EN RUSIA Y JAPÓN

Silveira inició su carrera en Fluminense, donde destacó en divisiones menores y despertó el interés de clubes como Arsenal y Tottenham. Posteriormente pasó por RB Bragantino, FK Sochi de Rusia y Albirex Niigata de Japón. A lo largo de su carrera ha disputado 87 partidos, con cinco goles y seis asistencias.