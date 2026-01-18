Estefanía Chau sobre nuevo entrenador de la selección peruana: “Tomará un equipo desde cero”

Por: Manuel Silva Córdova

Hace muchos años era complicado ver a una chica opinando y/o relatando de fútbol; sin embargo, esto ha ido cambiando a través del tiempo. Es por ello que Panamericana.pe conversó con la periodista deportiva Estefanía Chau, quien reveló que, a pesar de que las féminas han podido ganar protagonismo en el deporte rey, aún tienen una serie de inconvenientes. Además, opinó sobre la situación de la selección peruana y la expectativa que tiene a pocos días del inicio de la Liga 1 2026, del cual se espera ser competitivo al de la temporada pasada.

No llegamos al Mundial 2026 y tuvimos tres técnicos en las Eliminatorias. ¿Qué conclusiones sacas de esos procesos?

La conclusión no está ligada a los entrenadores; son una parte de la evaluación del fracaso (…) Mientras nuestro fútbol profesional no enfoque sus esfuerzos en formar y desarrollar menores para que sean profesionales competitivos, tendremos estos problemas (…) Tenemos deficiencia en la formación de menores que luego son el futuro y cara de la selección. Estamos en la cola de Sudamérica y, sin temor a decirlo, en la cola del mundo.

Mencionas que tenemos un déficit en menores. ¿Quién es el culpable de ello?

Si no hay competencia, no tenemos nivel para afrontar los desafíos a nivel profesional (…) No existe la competencia de menores en el Perú. Uno de los responsables es la Federación Peruana de Fútbol (FPF), clubes, quienes le dan poca importancia a esto (fútbol de menores) (…) No hay voluntad de la FPF para apostar en menores.

Desde la FPF indicaron que la selección iba a tener un técnico pronto y hasta ahora nada. ¿Por qué consideras que hay demora?

Es difícil entrenar hoy por hoy a la Selección Peruana (…) Es complicado ofrecerle a un entrenador el proyecto que tenemos. ¿Cuál es el proyecto? (…) Pasó con (Marcelo) Bielsa en su momento, y no aceptó ese proyecto porque entendía que no era serio para la calidad de técnico que era él.

Con lo mencionado. ¿Te animas a decirnos cuándo podríamos conocer al nuevo entrenador?

Creo que en enero, porque entiendo que Jean Ferrari estuvo en Brasil. Agustín Lozano mencionó que estaban en la fase final de la negociación. Veremos lo que pasa.

¿Qué cualidades consideras que debe tener el nuevo entrenador de la selección peruana? ¿Y quién debería ser?

La pregunta es complicada, pero creo que el entrenador que venga deberá entender que trabajará en la elección de jugadores y en el desarrollo de ellos mismos (…) El nuevo estratega tendrá que saber que está tomando la selección desde cero.

Foto: Manuel Silva Córdova

¿Quién podría ser el indicado con lo que mencionas?

Se habló hace poco de Gustavo Álvarez; no sé si concretará. No es un técnico que me desagrade. Es un técnico que trabaja con jóvenes y es meticuloso. Darte un nombre ahora mismo es muy complicado.

Para cerrar el tema de la selección. ¿Quién hizo un buen proceso entre Reynoso, Fossati e Ibáñez?

A la vista de los resultados. El mejor fue (Óscar) Ibáñez, el peor Juan Máximo Reynoso. Tuvimos tres procesos malos. Sinceramente, no le fue bien a ninguno de los tres.

TORNEO PERUANO

Faltan pocos días para el inicio de la Liga 1 2026 y los más de 15 equipos que participarán en el torneo del fútbol peruano han realizado una serie de contrataciones con el objetivo de gritar campeón a final de temporada.

La Liga Peruana inicia en las próximas semanas. ¿Qué club consideras que se ha reforzado mejor?

En la previa digo que Alianza Lima se ha reforzado mejor en cuanto a nombres (…) Si hacemos comparaciones, los fichajes de Alianza tienen más peso (…) Universitario tiene muy buenos fichajes con la incógnita de (Sekou) Gassama. Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso también.

¿Crees que Alianza Lima ha contratado los jugadores que necesita para salir campeón?

Los jugadores de Alianza tranquilamente pueden jugar en otro equipo y salir campeones (…) El reto de Pablo Guede es hacer que los nombres de los jugadores den la talla.

Ahora hablemos del compadre. ¿Crees que Universitario ha hecho los fichajes correctos para la temporada?

Hay muchos nombres al lugar de la importancia de la ‘U’ para este año, siendo tricampeón y buscando el tetra (…) Son nombres que pueden aportarle al grupo; ahí está la diferencia con Alianza, la ‘U’ tiene un equipo compacto.

Foto: Manuel Silva Córdova

¿Universitario debería priorizar tetracampeonato o superar la campaña del año pasado en la Copa Libertadores?

Debe pelear en los dos frentes. Por ser tricampeón, tiene que hacerlo. No sé si priorizará el tetra por la polémica que existe con Alianza Lima (…) Debería disputar los dos torneos (Liga 1 2026 y Copa Libertadores) de una buena manera (…) Difícil que le suelte la mano al torneo local.

¿Qué consideras que prefiere el hincha? ¿El tetra o una buena campaña en la Libertadores?

En su mayoría, el hincha de la U está priorizando el tetracampeonato por la polémica que existe. De igual manera, quieren que se haga una buena campaña en la Libertadores.

Ahora sí, Estefanía, la respuesta que todos queremos conocer. ¿Quién será para ti el campeón de la Liga 1 2026?

Los planteles se están armando bien y tenemos buenos técnicos. Creo que tendremos un buen campeonato (…) En la previa podemos decir que el campeonato se pondrá picante.

Acerca de su labor periodística

Luego de haber terminado su carrera universitaria, Estefanía Chau inició su etapa como periodista alejada de las redacciones deportivas, sino que en la sección política, económica y hasta policial. Los años pasaron y tuvo la oportunidad de inmiscuirse en el periodismo deportivo, donde pudo juntar su profesión con su pasión.

¿Qué te motivó a ejercer el periodismo deportivo?

Siempre he sido apasionada del deporte y llegó un punto en mí donde me pregunté en juntar mi pasión con mi carrera (…) Me costó el camino que elegí. He hecho todo tipo de periodismo.

¿Alguna vez has vivido una situación incómoda en una comisión que hayas realizado?

A una, como mujer, cuando da una opinión (de fútbol en el Perú), no la critican porque la opinión no les guste, sino que te critican por ser mujer, porque hay periodistas que en algún momento en televisión en vivo han hecho comentarios negativos contra las mujeres y han firmado frases para la historia (…) Ahora que estoy en redes, encuentro de todo.