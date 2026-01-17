Universitario perdió 1-0 ante Sport Boys en su primer partido amistoso de pretemporada

Universitario de Deportes cayó por 1-0 ante Sport Boys en el primer partido de pretemporada de ambas escuadras, disputado este sábado en Campo Mar. La única anotación llegó en el tercer tiempo mediante un penal ejecutado por Jostin Alarcón, tras una falta contra Caín Fara.

El equipo dirigido por Javier Rabanal mostró mayor iniciativa en el inicio del partido. A los 4 minutos, Edison Flores estrelló un remate de cabeza en el poste, en lo que fue la primera gran oportunidad del partido.

Posteriormente, Ancajima y Alex Valera continuaron generando peligro, aunque sin concretar. Sin embargo, Sport Boys fue ganando terreno en el segundo tiempo y se hizo dominante en el tercero, aprovechando la cantidad de cambios realizados por ambos bandos.

Jugada decisiva

La jugada decisiva se produjo a pocos minutos del final. En una disputa aérea dentro del área, el defensor Caín Fara, quien había tenido un buen desempeño hasta ese momento, hizo contacto con Percy Liza. El árbitro interpretó la acción como falta y decretó el penal que Alarcón convirtió sin problemas, superando al arquero Jhefferson Rodríguez.

Seis juveniles en cancha y refuerzos de temporada

Cabe destacar que Universitario culminó el encuentro con seis jugadores juveniles en cancha, en un partido donde aún no se han integrado todos sus refuerzos para la temporada, como los casos de Gassama, Fertoli y Lizandro Alzugaray.