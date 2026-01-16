Silvestri afirma que el fichaje de Barcos a FC Cajamarca "permitió que lleguen futbolistas de jerarquía"

Carlos Silvestri, director técnico de FC Cajamarca, expresó su entusiasmo por el plantel que se viene formando con miras al inicio de la Liga 1 y destacó el proyecto que se viene desarrollando en su debut en primera división.

"Hemos coincidido con el presidente y han llegado buenos jugadores. Ha sido un trabajo en equipo, con gente de experiencia, trayectoria y mucha ambición", señaló el entrenador en declaraciones para Exitosa.

EL EFECTO BARCOS

En ese sentido, Silvestri aseguró que mucho tuvo que ver el fichaje de Hernán Barcos al cuadro cajamarquino. Según el entrenador, la llegada del "Pirata" permitió que otros jugadores vean al club "de manera distinta".

"Todo empezó con Barcos, fue un impacto colateral (...) muchos jugadores comenzaron a mirar de manera distinta a FC Cajamarca y eso permitió que lleguen futbolistas de mucha jerarquía y experiencia", sostuvo.