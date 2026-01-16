Se muda a Croacia: Alfonso Barco es nuevo jugador del HNK Rijeka

Ya tiene equipo. El mediocampista peruano, Alfonso Barco, continuará su carrera en el extranjero y, más aún, tendrá su primera experiencia en el viejo continente, ya que se confirmó su fichaje por el HNK Rijeka de la primera división de Croacia.

Alfonso Barco llega al fútbol croata tras jugar la temporada pasada en Emelec de Ecuador, club con el cuál gozó de continuidad, ya que disputó un total de 40 partidos y anotó 2 goles, aportando así a que el "Bombillo" se salve del descenso.

Este será el tercer club extranjero en la carrera de Barco, además de jugar por Emelec, también defendió la camiseta del Defensor Sporting de Uruguay. En Perú jugó por Universitario de Deportes y San Martín.

SOBRE EL NK RIJEKA

Cabe precisar que el HNK Rijeka actualmente marcha en el quinto lugar del torneo croata, a 14 puntos del líder Dínamo Zagreb, aunque con un partido pendiente. El nuevo equipo de 'Fonchi' jugará ante Istra 1961 el martes 20 de enero, y luego rivalizará ante Slave, el 24 de enero.