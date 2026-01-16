Universitario anuncia el fichaje del argentino Lisandro Alzugaray

A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes anunció el fichaje del delantero argentino Lisandro Alzugaray, quien llega para reforzar la ofensiva del cuadro crema con miras al inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El artillero de 35 años llega a tienda merengue proveniente de la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, club con el cuál disputó 49 partidos, anotó 14 goles y brindó 5 asistencias en la temporada pasada.

Antes de llegar al conjunto ecuatoriano, Alzugaray estuvo en clubes como Al-Ahli de Arabia Saudita, Universidad Católica y Aucas en Ecuador, San José en Bolivia y en su país defendió las camisetas de Central Córdoba y Newell's Old Boys.

EL CUARTO EN LLEGAR

De esta forma, Lisandro Alzugaray se convierte en el cuarto fichaje del cuadro crema para este 2026 y se suma a las incorporaciones de Sekou Gassama y los argentinos Caín Fara y Héctor Fértoli.