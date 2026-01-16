César Inga es transferido a la MLS por 1,6 millones de dólares

César Inga continuará su carrera en el fútbol internacional tras concretarse su transferencia al Sporting Kansas City. El club de la MLS adquirió al futbolista peruano por 1,6 millones de dólares, operación que marca una de las ventas más importantes recientes de Universitario de Deportes.

El jugador llegó al conjunto crema procedente de ADT de Tarma, club que lo transfirió por un monto cercano a los 60 mil dólares. En poco tiempo, Inga logró consolidarse como una pieza versátil dentro del plantel, condición que despertó el interés del mercado extranjero.

Universitario asegura porcentaje ante una futura transferencia

Como parte del acuerdo con el club estadounidense, Universitario negocia conservar al menos el 10% de los derechos económicos del futbolista. Esta cláusula permitiría a la institución peruana beneficiarse ante una eventual venta posterior del jugador.

La operación refleja una valorización acelerada del futbolista y confirma la estrategia de Universitario de potenciar activos deportivos con proyección internacional, apostando por transferencias que generen ingresos sostenibles a mediano y largo plazo.