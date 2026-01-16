¿Quién es Manisha Kalyan, la futbolista de India que jugó Champions League y ahora vestirá de blanquiazul?

Alianza Lima Femenino continúa apostando por la internacionalización de su plantel y confirmó la llegada de Manisha Kalyan, mediocampista ofensiva de nacionalidad india que cuenta con experiencia en el fútbol europeo y un historial que la coloca como una figura referente en su país. La jugadora se incorpora procedente del PAOK FC de Grecia, club con el que llegó a competir en torneos de alto nivel continental.

Kalyan se desempeña principalmente en funciones creativas y ofensivas, destacando por su movilidad, capacidad de asociación y desequilibrio en el último tercio del campo. A lo largo de su carrera profesional ha militado en ligas de India, Chipre y Grecia, consolidándose como una futbolista con recorrido internacional y participación activa en la selección nacional india.

Una incorporación histórica para el fútbol peruano femenino

La mediocampista asiática registra hitos importantes en su trayectoria, entre ellos haber sido la primera futbolista de la India en disputar la UEFA Women’s Champions League, un logro que marcó un precedente para su país. Además, la All India Football Federation la reconoció con premios individuales como Futbolista Emergente del Año 2020-21 y Jugadora del Año 2022-23, distinciones que respaldan su proyección y rendimiento sostenido.

Tras hacerse oficial su llegada, Kalyan manifestó su satisfacción por integrarse al cuadro blanquiazul y remarcó su compromiso con el equipo y los objetivos deportivos de la temporada. Desde el club, la jefa de equipo Sisy Quiroz subrayó que se trata de una futbolista ofensiva versátil, con velocidad, creatividad y experiencia en contextos de alta exigencia, cualidades que fortalecerán el proyecto deportivo de Alianza Lima.

La llegada de Manisha Kalyan también representa un hecho inédito para el fútbol peruano, ya que es la primera vez que una persona nacida en la India compite oficialmente en el país, tanto en la rama femenina como masculina. Como dato adicional, la futbolista es aficionada al anime japonés, seguidora de Naruto y luce un tatuaje de Kurama, el personaje emblemático de la serie, detalle que ha llamado la atención de los hinchas en redes sociales.