Periodista deportivo argentino asegura que Alianza Lima es el único tetracampeón del fútbol peruano

Previo al inicio del partido amistoso entre Alianza Lima y Unión Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026, el periodista deportivo argentino de la cadena ESPN, Teo Coquet, opinó sobre la polémica que ha surgido en las últimas décadas sobre el campeonato de 1934.

En sus declaraciones, el comunicador aseguró que el equipo blanquiazul es el único del Perú que ha podido conseguir cuatro títulos en el torneo nacional de manera consecutiva, terminando así con las especulaciones. Además, precisó que este 2026 es importante para los íntimos, ya que celebran 125 años de fundación.

“Es un año especial porque tratan de cortar el dominio de Universitario. La única vez que hubo un tetracampeón en el fútbol peruano fue en el 31, 32, 33 y 34 con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Copa Libertadores, es un año especial", comentó.

ÚLTIMO PARTIDO EN LA SERIE RÍO DE LA PLATA 2026

Tras haber obtenido dos derrotas en la Serie Río de la Plata 2026, Alianza Lima buscará despedirse con un resultado positivo del certamen. El último encuentro del combinado de Pablo Guede será este domingo 18 de enero ante Colo Colo.