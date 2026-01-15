Roberto Mosquera, DT de Sport Huancayo: "Clasificar a un torneo internacional es el objetivo princial"

El director técnico de Sport Huancayo, Roberto Mosquera, se pronunció en el marco de la pretemporada que viene realizando el "Rojo Matador" y expresó su emoción por este proyecto y el plantel que se está conformando.

En conferencia de prensa, el también extécnico de Sporting Cristal, Alianza Lima, Bolognesi y Alianza UDH destacó la preparación que vienen teniendo para afrontar de la mejor manera los partidos de altura que tendrán en la próxima temporada de la Liga 1.

"Hemos trabajado en altura, sabemos convivir en esta superficie. Hay una memoria fisiológica que nos ayudará a rendir de mejor forma. Si hay equipos del nivel del mar que conocen cómo jugar en altura, tienen posibilidades de ganar", dijo.

EL OBJETIVO PRINCIPAL

Asimismo, Mosquera dejó en claro cuál es el objetivo principal de Sport Huancayo para este 2026: "Clasificar a un torneo internacional no solo es un logro deportivo, también involucra otros ámbitos. Vamos a buscarlo como el principal objetivo del año", sostuvo.