Messi rechazó oferta de 1.400 millones de euros anuales de club árabe

Lionel Messi volvió a ser el centro de atención del fútbol mundial luego de que el presidente del Al-Ittihad de Arabia Saudí, Anmar Al Haili, confirmara que el club mantiene su interés en ficharlo y que estaría dispuesto a ofrecerle un contrato sin límites económicos, incluso de por vida.

En declaraciones al diario Marca, Al Haili aseguró que el dinero no sería un obstáculo para ver a Messi con la camiseta amarilla y negra. “Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, afirmó.

"Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol", sostuvo el dirigente.

El dirigente reveló que en 2023, cuando Messi finalizó su contrato con el PSG, rechazó una oferta de 1.400 millones de euros anuales para priorizar a su familia. “Le ofrecí 1.400 millones de euros y rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia”, señaló Al Haili.

MESSI SEGUIRÁ EN INTER MIAMI

Pese a la insistencia del Al-Ittihad y de la Superliga Saudí, todo indica que el fichaje no se concretará en el corto plazo, ya que Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, acuerdo firmado en octubre de 2025, lo que prolonga su estadía en el fútbol estadounidense.