¿Se va a la MLS?: Kansas City retoma negociaciones por César Inga

Si bien en un principio, Universitario de Deportes rechazó una oferta concreta del Kansas City de la MLS por su lateral César Inga, la situación podría dar un giro drástico, luego que el cuadro norteamericano decidiera retomar las negociaciones.

El periodista deportivo Gustavo Peralta Coello informó que representantes del Kansas City se encuentran en Lima con el único objetivo de asegurar el fichaje del futbolista de 23 años con presencia en la Selección Peruana.

"Representantes del Sporting Kansas City están en Lima y se habrían reunido con directivos de Universitario de Deportes, con César Inga y los agentes del jugador. El club de la MLS quiere sí o sí al polifuncional jugador peruano", se lee en el tuit publicado por el periodista.

LA "U" NO DA SU BRAZO A TORCER

Cabe precisar que el cuadro merengue mantendría su postura de solo vender a César Inga por un monto que supere el millón de dólares. Se espera que en los próximos días se conozca el desenlace final de esta historia.