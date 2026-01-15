Deportes

Francisco Pizarro cuestiona a Sergio Peña tras blooper: "Suele jugar dándole la espalda al arco rival"

El exarquero de Alianza Lima se pronunció sobre el blooper del 10 blanquiazul, quien metió un autogol en el duelo ante Unión de Santa Fe a los pocos segundos de iniciar el partido.



El exarquero de Alianza Lima, Francisco Pizarro, se pronunció tras las últimas dos derrotas del cuadro blanquiazul en su participación en la Serie Río de La Plata, donde cayó ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe.

En entrevista para Radio Ovación, el también expreparador de arqueros aliancista cuestionó las críticas al equipo y al trabajo del entrenador Pablo Guede e hizo un llamado a la calma a la hinchada, alegando que el plantel recién se está conociendo.

"Alianza tiene otro técnico y el cambio no sale de la noche a la mañana. Debe pasar tiempo para que se vea el trabajo y hay que tener paciencia. Es momento de corregir errores y esperar lo mejor para el equipo", dijo.

SOBRE SERGIO PEÑA

Asimismo, Pizarro cuestionó al futbolista Sergio Peña, quien protagonizó un "blooper" en la derrota de los íntimos ante Santa Fe, marcando un autogol apenas al primer minuto de juego por intentar dar un pase al arquero.

"Sergio es un buen jugador, pero suele jugar dándole la espalda al arco rival. Debe perfilarse mejor para jugar hacia adelante", sostuvo.


