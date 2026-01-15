Pablo Guede a Sergio Peña durante amistoso de Alianza Lima: “Juega para adelante”

Durante el amistoso entre Alianza Lima y Unión Santa Fe por la segunda fecha de la Serie Río de la Plata 2026, que favoreció al cuadro argentino 2-1, el entrenador del equipo blanquiazul, Pablo Guede, se incomodó con la jugada del volante Sergio Peña.

En medio de la transmisión, el estratega argentino le pidió al mediocampista íntimo que no complique a sus compañeros dándoles la pelota en el fondo del área, ya que esos pases podían generar un problema a los defensores blanquiazules.

“Peña. Tú la agarras acá y si no eres capaz de ir hacia adelante, ¿crees que Velásquez la va a hacer? ¡Juega para adelante!", fue lo que le comentó Guede al exjugador del Malmo, y causó una serie de reacciones en las redes sociales.

ÚLTIMO PARTIDO PREVIO A LA NOCHE BLANQUIAZUL

Aunque los resultados no han favorecido al plantel íntimo, Alianza Lima disputará este domingo 18 de enero su último partido amistoso previo a la noche blanquiazul que se realizará el sábado 24 en Matute, donde se medirán ante Inter Miami.