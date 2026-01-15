FC Cajamarca sigue rompiendo el mercado: fichó a exdelantero del Bournemouth inglés

El club cajamarquino continúa reforzándose para su histórico debut en la Liga1 2026 y sumó a delantero que paseó su fútbol por Inglaterra.

FC Cajamarca sigue armándose con ambición para su primera participación en la Liga1 Te Apuesto 2026 y anunció la incorporación del delantero argentino Tomás Andrade, futbolista con pasado en River Plate y experiencia internacional. El atacante de 29 años llega para conformar una dupla ofensiva de peso junto a Hernán Barcos, uno de los grandes referentes del plantel.

La llegada de Andrade fue oficializada a través de las redes sociales del club, que publicó un mensaje de bienvenida acompañado por una imagen del jugador con los colores de la institución. “¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Tomás Andrade!”, escribió el elenco de la sierra, generando expectativa entre los hinchas por el nuevo refuerzo.

El nuevo delantero cajamarquino ha tenido una carrera marcada por su paso en clubes importantes como River Plate, Atlético Mineiro y Argentinos Juniors, además de haber fichado en su momento por el Bournemouth de Inglaterra, aunque sin llegar a debutar en la Premier League. Llega procedente de Always Ready, equipo con el que se consagró campeón de la liga boliviana en la última temporada.

DEBUTARÁN ANTE CD MOQUEGUA

Además de Andrade, FC Cajamarca también sumó al lateral izquierdo Ricardo Lagos, exjugador de Alianza Lima y bicampeón nacional en 2021 y 2022. Con estas incorporaciones, el club busca consolidar un plantel competitivo para su estreno en el Torneo Apertura 2026, donde debutará como local frente al CD Moquegua, otro de los equipos recién ascendidos.