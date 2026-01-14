Mateo Antoni tras derrota ante Unión de Santa Fe: "Sirve para la preparación"

El defensa de Alianza Lima, Mateo Antoni, se pronunció tras la derrota del cuadro blanquiazul por 2-1 ante su similar de Unión de Santa Fe en Montevideo, encuentro válido por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata.

En declaraciones a la prensa, el futbolista uruguayo puso paños fríos a la situación y precisó que estos encuentros sirven para conocer la idea de juego del entrenador Pablo Guede y para corregir errores con miras al inicio de la Liga 1.

"Sirve para la preparación. Estos amistosos son para eso, para conocer al técnico nuevo, compañeros nuevos, adaptarnos al modelo que nos quiere instalar. Preparar el inicio del campeonato de la mejor manera, por más que haya sido con derrota sirve para aprender", dijo.

PRÓXIMO PARTIDO

Cabe precisar que Alianza Lima jugará su último encuentro de la Serie Río de La Plata este domingo 18 de enero desde las 7 de la noche (hora peruana), ante Colo Colo de Chile.