Franco Zanelatto, refuerzo de Melgar: "Prometo mucha entrega y sacrificio para el equipo"

El futbolista Franco Zanelatto, se pronunció sobre los trabajos precompetitivos que viene realizando con Melgar de Arequipa, su nuevo club, con miras al inicio de la Liga 1 y la Copa Sudamericana de este año.

En declaraciones para Melgar TV, el atacante de 25 años, quien llegó al cuadro dominó tras su paso por el fútbol griego, destacó la seriedad del proyecto y expresó su emoción por el grupo que se viene formando.

"Estoy muy feliz e ilusionado y creo que estamos conformando un lindo grupo. Hay algunos jugadores que ya tienen tiempo acá y otros que vamos llegando, y nos han recibido de la mejor manera. Por ello estamos muy ilusionados, porque siempre es importante formar una familia para ir en búsqueda de los objetivos", dijo.

SUS OBJETIVOS

Asimismo, Zanelatto dejó en claro cuáles son sus objetivos con el club y se comprometió con la hinchada rojinegra a dar lo mejor de sí: "Apunto a ganarme un cupo en el equipo, y como delantero o extremo quiero hacer goles y dar asistencias, aunque pienso más en lo grupal. Llegué para cumplir con los objetivos que tiene el club, que es salir campeones. Prometo mucha entrega y sacrificio para el equipo, sudar esta camiseta", sostuvo.