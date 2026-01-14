Real Madrid eliminado de la Copa del Rey: Albacete venció 3-2 al equipo de Álvaro Arbeloa

En el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador de Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso, el equipo blanco no pudo en los octavos de final de la Copa del Rey y terminó perdiendo el compromiso 3-2 ante el Albacete.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL PARTIDO

A los 42 minutos, el volante Capi se encargó de un tiro de esquina por el lado derecho del campo que terminó impactado por el mediocampista Javier Villar, quien con un cabezazo decretó el 1-0. Los galácticos lograron el empate en los descuentos de la primera mitad desde los pies del argentino Franco Mastantuono.

Los dos planteles se fueron a los camerinos con la igualdad, pero no fue hasta los 82’ donde el Albacete sacó una ventaja en el marcador tras anotación de Jefté Betancor, quien aprovechó un mal despeje del atacante Gonzalo García.

Luego de haber fallado, García se reivindicó con su equipo y en los descuentos con un frentazo puso el 2-2. En el último instante del partido, el plantel de la segunda división tuvo una contra encabezada por Betancor, quien con un disparo sutil venció a Lunin y así le dio el pase a su club a los cuartos de final de la Copa del Rey.