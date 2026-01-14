FPF responde a Tapia: "Si no hubiera vestido la camiseta de la Selección, no estaría en el nivel que está"

Freddy Ames, miembro de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, salió a responder al mediocampista Renato Tapia, quien arremetió contra el máximo ente del fútbol y criticó duramente la gestión liderada por Agustín Lozano.

En entrevista para Radio Ovación el directivo de la FPF cuestionó lo dicho por el volante del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, y le pidió ser "grato", alegando que si no hubiera jugado por la Selección, no estaría en donde está actualmente.

"En este caso, Renato (Tapia) debe ser grato porque si no hubiera vestido la camiseta de la selección y no se les hubiera dado la oportunidad, definitivamente él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador como tal, pero está equivocado en algunas expresiones", dijo.

DESCARTA RENUNCIAS

En ese sentido, Ames exhortó a Tapia a "reflexionar" sobre sus críticas contra la FPF y descartó que los jugadores de la "Bicolor" opten por dar un paso al costado tras las declaraciones del "cabezón".

"Creo que debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó, no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta y hoy con mayor razón porque hemos visto muy buenos jugadores", sostuvo.