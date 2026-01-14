Director de la FPF asegura que renunciará al cargo si Perú no clasifica al Mundial 2030

El director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Freddy Ames, se mostró contundente al afirmar que la selección peruana clasificará al Mundial 2030 y que, de no lograrlo, renunciará a su cargo.

"Yo les aseguro y lo firmo hoy, vamos a clasificar al Mundial de 2030 y lo vamos a conseguir sin llegar al repechaje. En el supuesto caso que me equivoque, me iré", puntualizó Ames en declaraciones a Radio Ovación.

Tres candidatos para entrenador de la Bicolor

Ames confirmó que antes de que finalice enero se conocerá al nuevo entrenador de la selección absoluta, quien también trabajará con las divisiones menores. "La próxima fecha FIFA es en marzo. Por tanto, antes de esa fecha, entiendo antes que termine este mes, debemos tener al nuevo director técnico", señaló.

El directivo de selección detalló que existen tres candidatos de "muy alto nivel" y que las negociaciones se encuentran en la fase financiera para evaluar si la FPF puede cubrir sus pretensiones económicas.

Califica de "ingrato" a Renato Tapia

Por otro lado, Ames calificó de “ingrato” al volante Renato Tapia por hablar mal de la FPF, argumentando que fue la institución la que le dio la oportunidad de jugar por la selección y crecer como futbolista. Dijo esperar que el jugador reflexione sobre sus declaraciones, pero recalcó que siempre habrá jugadores dispuestos a vestir la camiseta nacional.