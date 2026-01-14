Billarista Gerson Martínez está nominado al Atleta del Año 2025 por la International World Games Association

El billarista peruano Gerson Martínez, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ha sido nominado al premio Atleta del Año 2025 por la International World Games Association (IWGA), prestigiosa entidad que agrupa a las disciplinas que no forman parte del programa olímpico del Comité Olímpico Internacional (COI).

La elección del ganador se realizará mediante una votación virtual abierta al público, disponible desde el 12 de enero hasta el 2 de febrero. El público puede apoyar a Gerson Martínez votando por él en el siguiente enlace: https://bit.ly/3N9V8d4.

Martínez viene de una temporada destacada, en la que conquistó la medalla de oro en billar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025. Estos resultados lo posicionaron entre los atletas más sobresalientes del año a nivel internacional.

En la votación, el representante peruano compite con deportistas de disciplinas como fistball, balonmano playa, ráquetbol, muay thai, sóftbol, wushu y canotaje, entre otras.

El Premio al Atleta del Año 2025 reconoce el rendimiento deportivo excepcional y la contribución de los atletas a la proyección y visibilidad de sus disciplinas. Los tres primeros lugares recibirán un trofeo, un premio especial y un importante respaldo promocional.