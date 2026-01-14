¿Iván Tapia será refuerzo de Universitario? Esto es lo que sabe del volante argentino

En las últimas semanas, el nombre de Iván Tapia empezó a sonar con fuerza en el entorno de Universitario como una posible incorporación para la temporada 2026.

En las últimas semanas, el nombre de Iván Tapia empezó a sonar con fuerza en el entorno de Universitario como una posible incorporación para la temporada 2026. El mediocampista argentino, excapitán de Barracas Central y actualmente agente libre, fue vinculado al club crema a través de redes sociales, en un contexto de mercado de pases donde la ‘U’ busca reforzar su plantel para pelear el tetracampeonato y la Copa Libertadores.

Tapia, de 27 años, cuenta con una trayectoria ligada mayormente a Barracas Central, donde logró consolidarse en la primera división argentina, además de un paso por San Lorenzo de Almagro. Su perfil como volante de recorrido, con buena pegada en pelota parada, despertó el interés de los hinchas, más aún por tratarse del hijo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, la posibilidad de su llegada a Ate ha sido descartada. Según información recogida por RPP, Universitario no ha presentado ninguna oferta por Iván Tapia ni existe un interés concreto por sumarlo al plantel. Fuentes cercanas a la directiva confirmaron que no se han iniciado gestiones para su fichaje, por lo que su incorporación para esta temporada está fuera de los planes.

TIENE PLAZAS OCUPADAS

Además, la ‘U’ tiene ocupadas sus seis plazas de extranjeros y solo podría sumar uno más si la FPF aprueba un séptimo cupo, decisión que se espera esta semana. A ello se suma que el club aguarda la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto para liberar espacios. Por ahora, la política del club es apostar solo por un último refuerzo del exterior y cerrar el plantel sin nuevas incorporaciones nacionales.