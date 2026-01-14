Luis Advíncula: “Toda mi familia es hincha de Alianza Lima y están muy contentos con mi llegada”

El lateral derecho regresó al fútbol peruano tras su etapa en Boca Juniors y asumió el reto de buscar el título de la Liga1 con el conjunto blanquiazul.

Luis Advíncula se convirtió en el fichaje más resonante de Alianza Lima para la nueva temporada y destacó el significado personal que tiene su llegada al club de La Victoria. El experimentado lateral, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, señaló que su familia mantiene un fuerte vínculo con la institución íntima, lo que hizo aún más especial su retorno al fútbol nacional.

En declaraciones a Alianza Play, Advíncula reveló que su padre fue el primero en conocer la noticia de su fichaje y que la reacción fue de total alegría. El jugador explicó que vestir la camiseta blanquiazul era una deuda pendiente a nivel familiar y que su regreso al Perú, tras más de una década fuera desde su salida de Sporting Cristal, estuvo marcado por ese sentimiento.

El futbolista también resaltó el papel de Franco Navarro para concretar su incorporación, recordando la buena relación que ambos forjaron en su etapa en Juan Aurich. Advíncula agradeció el respaldo recibido desde el primer momento y expresó su ilusión por jugar en Matute, además de sentir la motivación que genera el apoyo de la hinchada, en especial del Comando Sur.

SU TERCER CLUB EN PERÚ

Con 35 años, Advíncula afrontará su tercer club en el fútbol peruano luego de pasar por Juan Aurich y Sporting Cristal, donde ganó dos títulos nacionales. Tras casi cinco años en Boca Juniors, aseguró que llega con la consigna clara de campeonar con Alianza Lima, apoyado también en la buena relación que mantiene con compañeros como Carlos Zambrano, quien lo animó a sumarse al proyecto blanquiazul.