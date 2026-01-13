"Chorri" Palacios sobre Luis Advíncula: "Me dio pena ver que está en Alianza"

El exfutbolista e ídolo de Sporting Cristal, Roberto "Chorri" Palacios, se pronunció luego que el club Alianza Lima anunciara el fichaje de Luis Advíncula, jugador identificado con el cuadro cervecero y que viene de jugar las últimas 5 temporadas en Boca Juniors.
En entrevista para Radio Ovación, la exfigura del conjunto cervecero confesó sentirse apenado por la llegada de Advíncula a tienda blanquiazul y precisó que se debe conversar con el jugador para conocer las razones por las cuáles no volvió a Cristal.
"No siento decepción, me dio pena ver que está en Alianza porque me hubiera gustado que volviera a Cristal. Hay que conversar con él para ver por qué sucedió porque uno tampoco es loco para irse por ir a otro equipo", dijo.
SOBRE TAPIA Y CUEVA
Asimismo, Palacios habló sobre el cruce de palabras entre Christian Cueva y Renato Tapio, luego que "Aladino" cuestionara las recientes declaraciones del volante del Al Wasl de Emiratos Árabes en contra de la FPF.
"No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones. Por ahora no tengo nada que opinar porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas pero nunca me dieron la oportunidad", sostuvo.