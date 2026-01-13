Renato Tapia responde a Christian Cueva: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

A través de sus redes sociales, el futbolista Renato Tapia dejó una corta pero contundente respuesta al también jugador Christian Cueva, quien lo cuestionó por sus recientes declaraciones arremetiendo contra la gestión de la Federación Peruana de Fútbol.

En una reciente entrevista para el programa Doble Punta, el volante del Al Wasl de Emiratos Árabes señaló que existe "hipocresía" por parte de algunos jugadores de la "Bicolor" por la postura que adoptan respecto a los problemas en la FPF, asimismo, deslizó la posibilidad de retirarse de la Selección a modo de protesta.

"En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", dijo.

Al respecto, Cueva no dudó en expresar su desacuerdo con lo dicho por Tapia en diálogo con Radio Ovación: "Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra Selección".

RESPUESTA DE TAPIA

En su cuenta oficial de X, Tapia Cortijo no dudó en dejarle un "dardo" al popular "Aladino": "Dime dónde trabajas y te diré quién eres", señaló Tapia, en referencia al actual equipo de Cueva, Juan Pablo II College, cuyo dueño es el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano.