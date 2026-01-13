Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid: Me voy con el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible

El técnico fue retirado del cargo luego de perder el domingo la final de la Supercopa de España ante el equipo del Barcelona por 3-2 en Arabia Saudita.

Foto Fichajes.Com



Horas después de ser separado de la dirección técnica del Real Madrid, Xabi Alonso se despidió de los directivos e hinchas con un mensaje en Instagram, en el que reconoce que le habría gustado tener un mejor desempeño.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado", publicó el excentrocampista y hoy entrenador de 44 años, junto a dos significativas fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo merengue.

SIN MIRAMIENTOS

"Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", siguió el entrenador, que fue despedido sin miramientos tras perder el último domingo la final de la Supercopa de España ante el club Barcelona por 3-2 en Arabia Saudita.

Finalmente, agradeció la oportunidad recibida: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".


