Xabi Alonso se despide del Real Madrid: Me voy con el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible

Horas después de ser separado de la dirección técnica del Real Madrid, Xabi Alonso se despidió de los directivos e hinchas con un mensaje en Instagram, en el que reconoce que le habría gustado tener un mejor desempeño.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado", publicó el excentrocampista y hoy entrenador de 44 años, junto a dos significativas fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo merengue.

SIN MIRAMIENTOS

"Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", siguió el entrenador, que fue despedido sin miramientos tras perder el último domingo la final de la Supercopa de España ante el club Barcelona por 3-2 en Arabia Saudita.

Finalmente, agradeció la oportunidad recibida: "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".