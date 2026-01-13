Cenaida Uribe acusa a la FPV de maniobras irregulares y cuestiona el rol de Gino Vegas en el Sudamericano de Clubes

La gerente de Alianza reveló que Vegas “decía que le daba vergüenza que AL represente al Perú ”, pero luego, tras la victoria en el Mundial de Clubes, “vino a darnos besos y a querer tomarse fotos”.

En una entrevista para el medio Puro Vóley, la gerente del equipo de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe, lanzó duras críticas contra la Federación Peruana de Vóley (FPV) y su presidente, Gino Vegas, al denunciar una serie de decisiones que, según dijo, “no han sido claras ni transparentes” en la organización del Campeonato Sudamericano de Clubes. Desde su punto de vista, “primero se establecen reglas y luego, cuando algunos no llegan, las cambian”, lo que para ella constituye “un manejo irregular que perjudica a los que sí cumplen”.

“Cambian las reglas cuando ya no les conviene”

Uribe recordó que el 19 de diciembre la FPV y la Confederación Sudamericana enviaron un documento donde se fijaba que los clubes debían confirmar su participación hasta el 5 de enero y registrar a sus jugadoras con 45 días de anticipación. No obstante, cuando algunos equipos no pudieron completar sus planteles, apareció un nuevo documento el 12 de enero. Para la dirigente íntima, eso fue “sacar una nueva norma cuando ya estaban fuera de fecha” y “mover el tablero después de iniciado el juego”. Incluso, relató que por teléfono le dijeron que el primer documento “ya no valía”, algo que calificó como “una informalidad total”.

La gerente de Alianza Lima advirtió que el cambio permite que ciertos clubes inscriban refuerzos extranjeros solo para el Sudamericano, algo que ella considera una ventaja indebida. “¿De qué sirve traer una jugadora el 12 de enero si la liga se cierra el 15? Solo jugaría el Sudamericano”, manifestó, agregando que eso “no es competencia justa, es acomodo”.

“Aquí no hay planificación, hay desesperación”

Para Cenaida Uribe, estas modificaciones evidencian que la FPV está actuando “por desesperación para que algunos equipos no se queden fuera”. Según explicó, eso provoca que el torneo se distorsione. “Al final el Sudamericano lo van a jugar puras extranjeras, cuando la idea es mostrar el nivel de los clubes y sus ligas”, sostuvo. En contraste, recordó que Alianza Lima compitió en el Mundial de Clubes “con cuatro peruanas en cancha”.

También criticó la falta de claridad sobre el formato del certamen. “Nadie sabe cómo se van a cruzar los equipos ni quién será cabeza de serie. Nunca he visto un Sudamericano de tres equipos”, señaló, subrayando que ese vacío organizativo “solo genera más suspicacias”.

“Nos ponen para atraer público y la FPV se queda con todo”

Uribe reveló que fue ella quien impulsó que el Sudamericano se realice en Lima, pero que finalmente la FPV asumió toda la organización. “Yo pedí por carta que los clubes organicen el torneo, como se hace en Brasil. Nunca me contestaron”, afirmó. Según su versión, la Federación se quedó con la taquilla, la publicidad y los ingresos comerciales. “Nosotros llenamos el coliseo, ponemos a la gente, pagamos US$ 2,500 para participar y no recibimos ni un sol”, denunció.

La dirigente fue más allá y señaló que este modelo es una forma de aprovechamiento económico. “Ellos se quedan con todo lo que se venda: entradas, auspicios, publicidad. Los clubes solo ponen el espectáculo”, indicó.

“Gino Vegas hablaba mal de Alianza y luego quería salir en la foto”

Uno de los pasajes más duros de sus declaraciones estuvo dirigido directamente a Gino Vegas. Cenaida Uribe contó que, durante el Mundial de Clubes en Brasil, el organizador del torneo le dijo que el titular de la FPV “había comentado que le daba vergüenza que Alianza esté representando al Perú” y que “según él, había otros equipos mejores”. Sin embargo, tras una victoria histórica del club blanquiazul, Vegas se acercó a la delegación. “Vino a darnos besos y a decir que estaba con nosotros, cuando nunca lo estuvo”, relató.

Uribe explicó que no aceptó ese gesto. “Yo no soy hipócrita. Si hablas mal de nosotros por atrás, no puedes venir después a tomarte la foto”, declaró. Añadió que, aunque Vegas intentó negarlo, ella estaba segura de lo que había dicho. “Yo sabía perfectamente lo que había comentado. No tengo por qué fingir que no pasó”, enfatizó.

En este contexto, Cenaida Uribe dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima evalúe su participación en el Sudamericano como señal de protesta. “Uno se cansa de tanta informalidad y de reglas que se acomodan según a quién benefician”, sostuvo. No obstante, reconoció que la decisión no es sencilla por el compromiso con la hinchada y el club. “Pero alguien tiene que decir lo que realmente está pasando”, concluyó.