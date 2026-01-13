Christian Cueva a Renato Tapia: “No era el momento para que haya salido a hablar”

El volante de Juan Pablo II consideró inoportuno que Tapia haya hecho públicas sus críticas y afirmó que los problemas debieron resolverse de manera interna.

Christian Cueva expresó su desacuerdo con las recientes declaraciones de Renato Tapia, quien habló de “hipocresía” en el entorno de la Selección Peruana. En entrevista con Radio Ovación, el mediocampista de Juan Pablo II sostuvo que no era el momento adecuado para que Tapia saliera a pronunciarse y remarcó que no comparte esa postura.

El popular “Aladino” aclaró que mantiene respeto por su compañero, pero insistió en que los temas delicados que involucran al grupo debieron tratarse cuando ambos coincidían en la interna del equipo. A su juicio, había espacios para dialogar y corregir lo que no funcionaba sin necesidad de hacerlo público.

Cueva recordó que, durante su etapa en la Blanquirroja, siempre existieron diferencias o situaciones por resolver, pero estas se manejaron como corresponde dentro de un grupo. Según explicó, los problemas propios de una “familia” se enfrentaron con conversaciones directas y buscando soluciones entre los involucrados.

“ALADINO” Y LA SELECCIÓN

Finalmente, el volante cuestionó la idea de protestar alejándose de la Selección Peruana, en alusión a lo señalado por Renato Tapia. Christian Cueva afirmó que nunca optó por ese camino y subrayó que, como futbolistas profesionales y adultos, lo correcto es enfrentar las discrepancias desde dentro y con responsabilidad.