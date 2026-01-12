Cueva critica a Tapia: "No comparto que uno tenga que protestar retirándose de la Selección"

El futbolista peruano, Christian Cueva, se pronunció tras las recientes declaraciones del volante Renato Tapia, quien deslizó la posibilidad de retirarse de la Selección Peruana a modo de protesta en contra de los manejos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En declaraciones para Radio Ovación, "Aladino" expresó el cariño que le guarda a su colega, sin embargo, expresó su profundo desacuerdo con las declaraciones de Tapia y precisó que "no era el momento" para arremeter contra la FPF.

"No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la Selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas", dijo.

"No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la Selección. No es una respuesta adecuada", añadió.

DESEA VOLVER A LA SELECCIÓN

En ese sentido, Cueva expresó sus deseos de volver a vestir la camiseta blanquirroja y aseguró buscará ganarse dicha oportunidad trabajando arduamente en su nuevo club, el Juan Pablo II.