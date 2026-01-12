Anderson Santamaría tras fichaje de Luis Advíncula por Alianza: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Tras haber dejado Boca Juniors para fichar por Alianza Lima en los 125 años de fundación, el defensor de Universitario, Anderson Santamaría, se pronunció sobre la llegada de Luis Advíncula al plantel blanquiazul.

En declaraciones para América TV, Santamaría aseguró que el plantel que lidera Javier Rabanal se encuentra realizando todos los esfuerzos necesarios para que el equipo pueda gritar campeón a fin de temporada. Sin embargo, le deseó lo mejor al popular 'Rayo'.

“No puedo hablar de los rivales. Yo solo hablo de Universitario, y venimos trabajando de la mejor manera. “Bienvenido a ‘Luchito’, lo quiero mucho. Espero que le vaya bien, pero contra nosotros no”, mencionó el exjugador del Atlas de México.

¿CUÁNDO PODRÍAN ENFRENTARSE?

Luego de realizarse el sorteo del fixture de la Liga 1 2026, se conoció que Universitario se enfrentará a Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Apertura. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental. ¿Quién se impondrá en el primer clásico del año?