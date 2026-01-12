Paolo Guerrero tras la llegada de Advíncula a Alianza: "Todo el grupo está feliz"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció tras confirmarse el fichaje de Luis Advíncula al cuadro blanquiazul proveniente de Boca Juniors, club al cuál defendió durante las últimas 5 temporadas.

En declaraciones para ESPN, el delantero de 42 años saludó la llegada del "Rayo" a Matute, y aseguró que su potencia física y roce internacional aportarán a que el club consiga los objetivos planteados para este 2026.

"Era importante que él llegue, acaba de hacer realidad su sueño de jugar en el más grande del Perú. Él es hincha de niño y sabemos la importancia que tiene Lucho y será fundamental para nuestro equipo. Tiene un enorme potencial físico, es fuerte y rápido, todo el grupo está feliz con su llegada", dijo.

SU VIGENCIA EN EL FÚTBOL

Por otra parte, Guerrero expresó su orgullo por poder jugar una temporada más a nivel profesional a sus 42 años y precisó que ello es el resultado de una buena preparación física.

"Soy un afortunado que a mi edad continúe haciendo una pretemporada, con la mista intensidad, ganas y ambición. Hay que tener un sacrificio enorme para hacerlo, ya que si quieres pasarle bien dentro del campo, lo mejor es hacer una buena pretemporada. Como referente tengo que trabajar más", sostuvo.