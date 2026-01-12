DT de 2 de Mayo elogia a Alianza Lima: "Es un equipo grande, está incorporando gente de renombre"

Eduardo Ledesma, director técnico del club Sportivo 2 de Mayo, se pronunció sobre sus expectativas para el encuentro que sostendrán sus dirigidos ante Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En declaraciones para Fútbol Club, el estratega del cuadro paraguayo no dudó en llenar de elogios a los blanquiazules, calificándolos como un equipo grande del continente y destacó los fichajes que vienen realizando para este año.

"Es un equipo grande, que está incorporando gente de renombre, pero nosotros sabemos que los partidos hay que jugarlos. Hay que estar lo mejor posible para ambos encuentros, jugar contra este tipo de rivales te motiva", dijo Ledesma.

¿CUÁNDO JUEGAN ALIANZA LIMA Y 2 DE MAYO?

Cabe precisar que la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo dará inicio el próximo miércoles 4 de febrero, cuando ambos equipos se enfrenten en Paraguay por la ida a las 7:30 pm (hora peruana), mientras que el partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute a la misma hora.