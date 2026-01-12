Renato Tapia tras salida de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana: "Queríamos que se quedara"

A pesar de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que a mediados de diciembre del 2025 se iba a conocer al nuevo entrenador de la Selección, hasta el momento, el equipo de todos no cuenta con una estratega tras los pasos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto.

En medio de esta situación, el volante de la bicolor, Renato Tapia, reveló que el grupo estaba tranquilo con la presencia de Ibáñez en el banquillo del equipo, por lo que anhelaban que el exasistente de Ricardo Gareca continúe al mando del plantel.

"Nosotros creíamos que lo mejor era que se quede Oscar (Ibáñez) porque sabíamos que iba a ser un periodo de transición amplio, porque hasta el 2027 no habían competiciones oficiales", mencionó en una entrevista al programa deportivo 'Doble Punta'.

NO SIGUE LA LIGA PERUANA

Al ser consultado sobre la Liga Peruana de Fútbol, Renato Tapia aseguró que no sigue el campeonato local por los diversos problemas que se han venido suscitando últimamente con los diversos clubes. "Hace un año veía el 80% de la liga peruana y ahora no me apetece ver el fútbol peruano. Veo tantas cosas".