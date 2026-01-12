¡No va más! Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como entrenador tras perder ante Barcelona

El Real Madrid anunció este lunes el despido de su director técnico, Xabi Alonso, un día después de que el equipo cayera ante el Barcelona (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yedá, Arabia Saudita.

De acuerdo a un comunicado oficial del club, la decisión fue tomada "de mutuo acuerdo", y la institución aseguró que el estratega "siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo".

"Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", afirmó el club, agradeciendo a Alonso y a su cuerpo técnico por su dedicación.

Números del Madrid

A pesar de que el entrenador afirmó tras el partido que buscaba "mirar hacia adelante", el presidente Florentino Pérez decidió poner fin a su etapa, marcada por un rendimiento irregular en la Champions League donde el equipo es séptimo y una diferencia de cuatro puntos con el Barcelona en La Liga. En su ciclo, Alonso logró 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Arbeola será nuevo entrenador

En su reemplazo, el Real Madrid confirmó oficialmente a Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo filial Castilla, como nuevo técnico del primer equipo. Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del club desde 2020. El nuevo estratega dirigió al Infantil A, Cadete A y Juvenil A, donde consiguió un triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) en la temporada 2022-2023.